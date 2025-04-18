Bir dönem kapış kapış satıyordu: Eski akıllı telefon devinden yeni karar! Sona eriyor
Bir dönem akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya yerleşen Güney Koreli teknoloji devi, mobil faaliyetlerinin durdurmasından yıllar sonra yeni bir duyuruda bulundu.
Akıllı telefon pazarına bir dönem damga vuran, ancak gelişen trend ve rakiplerin artmasıyla mobil faaliyetlerini sonlandıran Güney Koreli teknoloji devi, 2025 yılında radikal bir karar daha aldı.
Bir dönem milyonlarca kişi tarafından satın alınan, dikkat çeken tasarım ve özelliklere sahip olan LG akıllı telefonlar için yeni bir duyuru daha yapıldı.
LG'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre LG Electronics, LG telefonları için yazılım güncelleme, güncelleme merkezi ve LG Bridge (PC aracı) hizmetlerini sona erdirecek.