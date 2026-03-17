Bir döneme damga vuran 2 iPhone modeli emekliye ayrıldı

Apple, her yıl olduğu gibi 2026’da da bazı modellerini emekliye ayırıyor. Bir döneme damga vuran iki efsane iPhone da artık eski ürünler listesinde yer alıyor.

Apple, her yıl yeni iPhone modellerini piyasaya sürerken önceki yıllarda ürettiği modellerin de üretimini durduruyor. Ancak teknoloji devi sadece üretimi durdurmakla kalmıyor, her yıl daha eski modelleri emekliye ayırıyor.

9to5mac.com’da yer alan habere göre ABD merkezli firma, emekliye ayırdığı ürünler listesine iki iPhone modelini daha ekledi. 

Apple, teknoloji dünyasında uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyan iPhone 4 ve iPhone 5 modellerini dünya genelinde resmi olarak "eskimiş" (obsolete) ürünler listesine dahil etti. 

Bu karar, şirketin 16 Mart 2026 tarihi itibarıyla bu iki efsanevi model için her türlü donanım desteğini ve yetkili tamir hizmetlerini tamamen sonlandırdığı anlamına geliyor.

