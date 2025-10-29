Bir dönemin efsane telefon markasıydı! Yatırım haberi aldı, hisseleri fırladı!
Bir döneme damga vuran cep telefonu devi, uzun yıllar sonra aldığı bir yatırım haberiyle hisselerinde artış yaşadı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri, Nokia’ya yatırım kararı aldı.
Günümüz akıllı telefon sektöründe çok fazla yer bulamayan Nokia, bir dönem mobil sektörün atasıydı. Ancak zaman ilerledi, teknoloji gelişti ve Çinli şirketler sahaya girince işler değişti.
Finlandiya merkezli Nokia, ne kadar mücadele etse de akıllı telefon pazarında tutunamadı. Hâl böyle olunca firma, akıllı telefon üretimini HMD Global ile devam ettirme kararı aldı.
Ancak telekom tarafında da önemli işler ortaya koyan Nokia, aldığı yatırım teklifiyle adeta küllerinden doğacak.