Türkiye'de 3 milyon telefonun fişi çekiliyor: 1 Ocak öncesi "5 dakika" uyarısı!
Yıl sonu yaklaşıyor ve yaklaşık 3 milyon cihaz için hayati bir dönem başlayıp ya da sona erecek. BTK uyardı. Perşembe günü son!
Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı kayıtlı çok sayıda cihaz var. Artan telefon fiyatları nedeniyle son yıllarda tüketiciler yurtdışı kayıtsız modellere yönelirken, BTK ise bu noktada yeni stratejiler uyguluyor. 2025 yılı sona ererken cep telefonları için de kader günü geliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki BTK, yasa dışı IMEI kullanımını engellemek ve kullanılmayan cihaz havuzunu kontrol altına almak amacıyla hayata geçirdiği düzenlemede sona geldi.
31 ARALIK SON GÜN
2024 yılından bu yana sinyal takibi yapılan ve bir yıl boyunca hiçbir baz istasyonuyla temas kurmayan akıllı telefonlar için kritik eşik 31 Aralık 2025 günü aşılacak.