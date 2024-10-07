Bu mesleklerin sonu gelecek. Yapay zekadan dikkat çeken tahmin! Şimdiden yeni işe bakın
En popüler yapay zeka modeli ChatGPT, gelecekte adeta ortadan yok olacak 5 mesleği açıkladı. Günümüzde milyonlarca kişinin gelir kapısı olsa da, yapay zekaya göre yakında silinip gidecekler!
Yapay zeka trendi son birkaç yıldır hayatımızın içinde. Tıpkı insan gibi cevaplar veren bu modeller, ‘yapay zeka’ kavramının asıl gerçeğini de bize yıllar sonra gösterdi.
OpenAI, ChatGPT ile bu alanda devrimi başlatan ilk teknoloji devi oldu. Daha sonra Google, Microsoft ve diğer şirketler kısa sürede büyüyen rakibini takip etmeye başladı.
ChatGPT günden güne büyümeye devam ederken, verdiği cevaplar giderek bizleri endişelendiriyor. Bir doktorun bildiği cevapları verebilen bu model, aşılması güç soruları da çözüyor. Bunun yanında gelecekle ilgili çok iddialı tahminleri de var.
OpenAI’in modeli ChatGPT, gelecekte ortadan silinip gidecek 5 mesleği açıkladı.
YAPAY ZEKAYA GÖRE BU MESLEKLER SİLİNECEK
1-Veri giriş elemanı
''Otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri, veri giriş işlemlerini çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. OCR (Optik Karakter Tanıma) ve RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) gibi teknolojiler, insanların yaptığı manuel veri giriş işlemlerini hızla devralmakta. Bu nedenle, özellikle büyük veri tabanlarına veri giren manuel iş gücüne olan talep hızla azalıyor.''