Bu mesleklerin sonu gelecek. Yapay zekadan dikkat çeken tahmin! Şimdiden yeni işe bakın

YAPAY ZEKAYA GÖRE BU MESLEKLER SİLİNECEK



1-Veri giriş elemanı

''Otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri, veri giriş işlemlerini çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. OCR (Optik Karakter Tanıma) ve RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) gibi teknolojiler, insanların yaptığı manuel veri giriş işlemlerini hızla devralmakta. Bu nedenle, özellikle büyük veri tabanlarına veri giren manuel iş gücüne olan talep hızla azalıyor.''