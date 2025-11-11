Her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken 8 özellik



1- OPTİMİZE EDİLMİŞ PİL ŞARJI

Pilinizin ömrü hakkında endişeli misiniz? Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliği, günlük şarj rutininizi öğrenerek pilinizin ömrünü uzatmak için tasarlandı. Bu özellik, şarjı yüzde 80’in üzerine çıkarmayı ihtiyaç duyulana kadar geciktirerek aşırı şarjı önlüyor. Böylece pil yaşlanması önemli ölçüde azalmış oluyor. Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsüne giderek etkinleştirebilirsiniz.