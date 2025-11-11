Her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken 8 özellik
iOS işletim sistemi, birbirinden faydalı özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte birçok kişinin bilmediği 8 gizli iPhone özelliği! Hem zamandan tasarruf hem de işleri kolaylaştırıyor.
iOS işletim sistemi, son yıllarda yapılan güncellemelerle daha kullanıcı dostu bir hâl aldı. Apple, özellikle iOS 26 güncellemesini yayınlandıktan sonra çok sayıda yeniliği iPhone’lara getirdi.
Dünya çapında yüz milyonlarca iPhone kullanıcısı var. Ancak çoğu kişi telefonunun faydalı özelliklerinden habersiz.
1- OPTİMİZE EDİLMİŞ PİL ŞARJI
Pilinizin ömrü hakkında endişeli misiniz? Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliği, günlük şarj rutininizi öğrenerek pilinizin ömrünü uzatmak için tasarlandı. Bu özellik, şarjı yüzde 80’in üzerine çıkarmayı ihtiyaç duyulana kadar geciktirerek aşırı şarjı önlüyor. Böylece pil yaşlanması önemli ölçüde azalmış oluyor. Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsüne giderek etkinleştirebilirsiniz.