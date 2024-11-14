Bu şifreler 1 saniyede kırılıyor! İşte 2024'ün en çok tercih edilen şifreleri, kimse aldırış etmiyor
2024’te en çok kullanılan şifreler belli oldu. NordPass analiz şirketi, uzun süren çalışmaları sonucunda en çok tercih edilen şifreleri açıkladı. İşte bu yıl en çok tercih edilen şifreler.
Akıllı telefon, mobil uygulamalar ve ATM şifreleri çoğu kişide genellikle aynı. Durum sadece Türkiye için geçerli değil.
Yurt dışında da çok sayıda kullanıcının genellilkle benzer şifreler kullandığı ortaya çıktı. Özellikle kişisel verilerin peş peşe çalındığı bu dönemde oluşturulan şifrelerin bu denli basit olması, milyonlarca kişi için tehlike çanlarını çalmaya devam ediyor.
Rapora göre, hem kişisel hem de kurumsal hesaplar için dünyadaki en popüler şifre 123456 ve kişisel hesaplar için 3 milyondan fazla, kurumsal hesaplar için ise 1,2 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.