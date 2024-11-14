Bu şifreler 1 saniyede kırılıyor! İşte 2024'ün en çok tercih edilen şifreleri, kimse aldırış etmiyor

Çalışmayı yürüten NordPass,“‘123456’ bir kez daha dünyanın en kötü şifresi unvanını ele geçirdi!”.Aslında, bu altı yıllık çalışmamız sırasında, 6 defadan 5'inde en yaygın şifre olarak listelerin başında yer aldı. 'Password' bu pek de asil olmayan unvanı sadece bir kez elinde tuttu.” dedi.