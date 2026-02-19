  1. Ekonomim
  4. Bu telefondan dünyada sadece 14 adet var, 24 ayar altın kaplama fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu telefondan dünyada sadece 14 adet var, 24 ayar altın kaplama fiyatı dudak uçuklatıyor

Dubai merkezli lüks özelleştirme markası Caviar, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’i altın kaplama ile donattı. Telefon sınırlı sayıda üretilirken, fiyatı da dudak uçuklatıyor.

Caviar, her yıl olduğu gibi bu yılda Apple’ın son model telefonlarını altın kaplama ile kaplayarak özelleştirdi.

Dünyanın en pahalı akıllı telefon koleksiyonunu satan Dubai merkezli firma, sadece 14 adet ürettiği iPhone 17 Pro ve Pro Max’i piyasaya sürdü.

Caviar’ın "Garden of Eden" (Aden Bahçesi) koleksiyonuna ait olan "Wings of Love", alışılmış siyah-beyaz tasarımların dışına çıkarak, "fırtına bulutları ile sabah sisi" arasında bir ton olarak tanımlanan kayrak mavisi-gri deri bir tabanla geliyor.

Bu özel deri üzerine; 24 ayar pembe altın ve sedef kullanılarak asmalar arasında uçan kırlangıç figürleri işlenmiş durumda. Her bir yaprağın ucuna yerleştirilen gökkuşağı rengindeki kabuklar, telefona Art Nouveau (Yeni Sanat) akımına ait bir rölyef tablo havası katıyor.

