Bu telefonun şarjı tam 6 ay gidiyor. Çinli teknoloji devi yaptı yapacağını. iPhone ve Samsung’un...
Dayanıklı tasarımı ve uzun ömürlü pil kapasiteleri ile bilinen Çinli marka, 2025 model yeni akıllı telefonunu tanıttı. Powerbank gibi pili var. Üstelik 6 ay dayanıyor.
Akıllı telefonlarda şarj problemi hemen hemen her kullanıcının ortak sorunu. Samsung ve iPhone bu alanda biraz geride kalırken, genelde orta seviye özellikteki telefonlarda yüksek kapasiteli pillere yer veriliyor.
Çinli teknoloji devi Oukitel ise, sağlam telefonlarıyla piyasada nam salmış durumda. Her yıl dayanıklı, askeri standartlara göre telefonlar tasarlayan marka, bu yıl yeni ve iddialı akıllı telefonunu tanıttı. Öyle ki bu telefonun şarjı tam 6 ay gidiyor ve bunu yapan başka bir üretici piyasada yok.
33.000 mAh kapasiteli WP100 Titan, güçlü bataryası ile resmiyet kazandı. Günümzde alışageldiğimiz telefonların ötesinde pil ömrüne sahip olan telefon, dağcılıkla uğraşan veya uzun yolculuklara çıkanlar için adeta ilaç gibi geliyor. Peki bu telefonun özellikleri neler?
WP100, yalnızca bir akıllı telefon değil, aynı zamanda diğer cihazları şarj edebilen güçlü bir powerbank, kamp ışığı ve projektör olarak da işlev görüyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonu, özellikle kampçılar ve uzun süre elektriksiz ortamlarda bulunan kişiler için tasarlanmış olsa da günlük kullanım için de uygun olacak şekilde tasarlandı.