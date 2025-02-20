Bu telefonun şarjı tam 6 ay gidiyor. Çinli teknoloji devi yaptı yapacağını. iPhone ve Samsung’un...

WP100, yalnızca bir akıllı telefon değil, aynı zamanda diğer cihazları şarj edebilen güçlü bir powerbank, kamp ışığı ve projektör olarak da işlev görüyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonu, özellikle kampçılar ve uzun süre elektriksiz ortamlarda bulunan kişiler için tasarlanmış olsa da günlük kullanım için de uygun olacak şekilde tasarlandı.