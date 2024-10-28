Bu Xiaomi telefonlar için yolun sonu! İşte güncelleme desteği sonlandırılan Redmi, POCO ve Xiaomi
Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarında en iyi güncelleme desteği veren şirketlerden biri. Ancak zamanla eskiyen akıllı telefonlar için destek sona eriyor ve artık güncelleme desteği verilmiyor. Çinli firma bu kapsamda yazılım güncellemesi almayacak modeller listesini güncelledi. Birçok model için yolun sonu göründü.
Bu karar, birçok markanın daha uzun destek süreleri üzerine bahis oynadığı bir zamanda geldi; Samsung, en üst seviye modelleri için yedi yıllık, orta sınıf modeller için ise altı yıllık güncelleme sunarak bu konuda öncülük eden ilk markalardan.
Çinli marka, cihazlarının çoğu için üç ila dört yıl arasında bir yazılım destek politikası uyguluyor. Bu süre zarfında akıllı telefonlar, cihazların korunması ve işlevsel kalması için gerekli olan düzenli işletim sistemi güncellemelerini ve güvenlik yamalarını almaya devam ediyor.
Bir model bu döngünün sonuna ulaştığında, Xiaomi web sitesindeki Yaşam Sonu (EOL) sayfasına resmi olarak eklenir. Bu liste, kullanıcıların cihazlarının artık MIUI arayüzünün, Android sisteminin ve güvenlik yamalarının yeni sürümlerini ne zaman almayacağını bilmeleri için bir referans görevi görüyor.