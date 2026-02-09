Bugüne kadarki en insansı robot! Vücut ısısı var, fiyatı 7.5 milyon TL!

Robot teknolojilerinin gelişimi her geçen gün daha ciddi bir boyuta ulaşıyor. Tesla dahil birçok teknoloji devi kendi insansı robotlarını geliştirerek geleceğe yatırım yapıyor. Bunlar, çok uzakta olmayan bir zaman diliminde artık insanlarla iç içe olacak. Genel olarak baktığımızda robotlar metal yapıya sahip, davranışları dışında insana pek benzemiyor. Ancak Çinli bir şirket tarafından geliştirilen Moya isimli robot, işi bambaşka bir boyuta taşıyor.