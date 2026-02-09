Bugüne kadarki en insansı robot! Vücut ısısı var, fiyatı 7.5 milyon TL!
Robot ve yapay zeka güçlerini birleştirdikçe daha da ilginç bir duruma geliyor. Bunun son örneği ise Moya. Yapay zeka destekli bu insansı robot, sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fiyatı ise lüks bir ev parasına.
Robot teknolojilerinin gelişimi her geçen gün daha ciddi bir boyuta ulaşıyor. Tesla dahil birçok teknoloji devi kendi insansı robotlarını geliştirerek geleceğe yatırım yapıyor. Bunlar, çok uzakta olmayan bir zaman diliminde artık insanlarla iç içe olacak. Genel olarak baktığımızda robotlar metal yapıya sahip, davranışları dışında insana pek benzemiyor. Ancak Çinli bir şirket tarafından geliştirilen Moya isimli robot, işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
DroidUp tarafından tanıtılan Moya, klasik robot algısını kökten sarsan bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor.
Onu benzerlerinden ayıran en çarpıcı özellik, metalik bir soğukluk yerine insan vücut ısısına yakın, 32 ile 36 derece arasında değişen bir sıcaklık hissine sahip olması.