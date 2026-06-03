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  4. Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın

Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yanı sıra, günlük hayatta kullanılan birçok cihazda bulunan popüler özellik, kullanıcı verilerinin çalınmasında büyük zaafa sahip. FCC, milyonlarca kullanıcıyı bu özelliği kapatması konusunda uyardı.

Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın - Sayfa 1

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve kablosuz kulaklıklar ortak bir özelliğe sahip. 

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Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın - Sayfa 2

Çoğu zaman bu tür cihazların güvenlik zaafiyetleri nedeniyle hacklenebildiğini, bilgilerin çalınabildiğini sık sık görüyoruz.

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Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın - Sayfa 3

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üreticileri güvenliği sağlamak için cihazlara düzenli olarak güvenlik güncellemeleri sunuyor.

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Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın - Sayfa 4

Fakat her akıllı telefonda bulunan popüler özellik, kolayca erişilebilmesi nedeniyle dakikalar içine hacklenebilecek potansiyelde. 

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