Bütün akıllı cihazlarda var, herkes masum sanıyor: FCC’den acil uyarı; güvenliğiniz için kapatın
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yanı sıra, günlük hayatta kullanılan birçok cihazda bulunan popüler özellik, kullanıcı verilerinin çalınmasında büyük zaafa sahip. FCC, milyonlarca kullanıcıyı bu özelliği kapatması konusunda uyardı.
Çoğu zaman bu tür cihazların güvenlik zaafiyetleri nedeniyle hacklenebildiğini, bilgilerin çalınabildiğini sık sık görüyoruz.
2 | 10
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üreticileri güvenliği sağlamak için cihazlara düzenli olarak güvenlik güncellemeleri sunuyor.
3 | 10