Büyük umutlarla tanıtıldı, sadece 3 ay dayanabildi: 130 bin TL’lik telefon satıştan kaldırıldı

Samsung’un inovasyon modellerinden üçe katlanabilen akıllı telefon için beklenmedik karar çıktı. Satışların beklentiyi aşamaması, pahalı fiyatlandırma nedeniyle Z TriFold satıştan kaldırıldı.

En iyi teknolojilere sahip akıllı telefonlar üreten Samsung, katlanabilir telefon pazarında zirvedeki isimlerden biri. Şirketin halihazırda her yıl piyasaya sürdüğü Z Fold ve Z Flip serisi bulunurken, Aralık 2025’te ilk üçe katlanabilen telefonu Z TriFold’u da aileye ekledi.

Ancak Güney Koreli şirket, inovasyon şöleni yaptığı bu telefonda ne yazık ki istediği satış hacmine ulaşamadı.

Samsung, teknoloji dünyasında büyük ses getiren ve katlanabilir telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Galaxy Z TriFold'un üretimini, Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülmesinden sadece üç ay sonra sonlandırma kararı aldı. 

Şirketten bir sözcünün Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, 2.899 dolarlık fiyat etiketine sahip olan bu üç panelli katlanabilir cihazın satışları önce Güney Kore'de kademeli olarak azaltılacak ve ardından stoklar tükendiğinde Amerika'da tamamen durdurulacak.

