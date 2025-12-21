Çalışmasa da gizli gizli sömürüyor: Elektrikli otomobil ve telefon pilleri bu yüzden bitiyormuş
Elektrikli otomobilden akıllı telefona, pille çalışan tüm teknolojik ürünlerin pilleri, bu gizli nedenden dolayı tükeniyor. Bilim insanları harekete geçti. Yakında yeni çözümler de yolda.
Akıllı telefon, tablet, elektrikli otomobil ve akıllı saate kadar birçok ürün gücünü pilden alıyor. Günümüzde artık pil teknolojileri boyut atlasa da, halen tam olarak tatmin edici seviyelerde değil. Peki pilin aslında boştayken bile neden tükendiğini hiç düşündünüz mü? Bilimin yeni araştırması, pilleri sinsi sinsi tüketen gerçeği ortaya koyuyor.
Bilim insanları, bataryaların şarj ve deşarj döngüleri sırasında genleşip daraldığını, yani bir nevi "nefes aldığını" keşfetti. "Kemomekanik bozulma" olarak adlandırılan bu süreç, batarya bileşenlerinin mikroskobik düzeyde bükülmesine ve zamanla geri dönülemeyecek hasarlar almasına neden oluyor.
Dünyaca ünlü bilim dergisi Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, batarya içindeki yüz binlerce parçacık elektrokimyasal stres altında farklı tepkiler veriyor.