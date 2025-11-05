Casio’dan parmağa takılan yeni yüzük saat: Hem minik hem de çok uygun fiyatlı
Geçtiğimiz yıl yüzük şeklinde saatiyle karşımıza çıkan Casio, bu seriyi yeni mini modeliyle sürdürdü. Yeni G-Shock Nano, sudan ucuz fiyatıyla piyasaya sürüldü.
Saat dünyasının önde gelen markalarından Casio, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 50. yıl özel yüzük saatinden sonra bu alandaki çalışmaları yeni G-Shock Nano modeliyle sürüyor. Dayanıklılığıyla bilinen G-Shock özellikleri mikro bir yüzeye sığdıran yeni Nano model, 200 metre (660 feet) suya dayanıklı ve darbelere karşı dayanıklı olarak geliyor. Ayrıca ayarlanabilir mikro kayış tasarımı sayesinde farklı parmak ölçülerine uyum sağlıyor.
Casio'nun bu yüzük saat serüveni tarihli yıl kaydı CRW-001 ile başladı. Başta aksesuar olarak tasarlanan bu model, günümüzde artık gerçek saat seçeneklerine kadar ulaştı.
Mühendislerin zorlu bir süreç sonunda DW5600 modelinin sıcaklık aralıklarını 1/10 oranında küçültmeleriyle, yüzük saatleri seri üretime uygun hale getirildi ve daha erişilebilir fiyatlar satılmaya başlandı.
Yeni G-Shock Nano (DWN-5600), klasik DW5600 G-Shock'ın tam 1/10 şık bir replikası olarak hazırlandı. Görünüşü ve tasarımı bakımından bu yüzük saat, plastik kasa ve bant yapısı ile parmağa tam oturan mikro bir saat sunuyor.
CRW-001'den farklı olarak Nano'da paslanmaz çelikten oluşan arka kapak kullanılıyor, böylece pil değişimi kolaylaşıyor. Saatin ön yüzü ise yüksek dayanıklılığa sahip mineral cam ile koruma sağlıyor. Sadece 6 gramlık bu saat; otomatik takvim, 1/100 saniye kronometre, saat başı ve tarih göstergesi, 12/24 saat modu ve LED arkadan aydınlatma gibi birçok işlev barındırıyor.