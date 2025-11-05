Casio’dan parmağa takılan yeni yüzük saat: Hem minik hem de çok uygun fiyatlı

CRW-001'den farklı olarak Nano'da paslanmaz çelikten oluşan arka kapak kullanılıyor, böylece pil değişimi kolaylaşıyor. Saatin ön yüzü ise yüksek dayanıklılığa sahip mineral cam ile koruma sağlıyor. Sadece 6 gramlık bu saat; otomatik takvim, 1/100 saniye kronometre, saat başı ve tarih göstergesi, 12/24 saat modu ve LED arkadan aydınlatma gibi birçok işlev barındırıyor.