Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı
Ünlü saat markası Casio, ikonikleşen modeli G-SHOCK’a özgü tasarlanan yeni saati DW-5000R modelini tanıttı.
Ünlü saat markası Casio, ikonikleşen modeli G-SHOCK’u yeni tanıttığı DW-5000R ile bir kez daha yeniden canlandırdı.
Bilmeyenler için Casio’nun ikonik modeli G-Shock djitai saat, 41 yıl önce piyasaya çıktı ve milyonlarca sattı. Şirketin sadık kaldığı bu model, 2024’te DW-5000R ile yeniden canlandı. Küçük revize ve değişikliklerle piyasaya sürülen DW-5000R, orjinaliyle neredeyse tıpatıp aynı.
Nostaljik tasarımıyla beğenileri kazanan orijinal DW-5000C, sağlam olmasının yanı sıra, uzun süre dayanan pili ile çok uzun süre kullanılabiliyor.