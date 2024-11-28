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Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı

Ünlü saat markası Casio, ikonikleşen modeli G-SHOCK’a özgü tasarlanan yeni saati DW-5000R modelini tanıttı.

Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı - Sayfa 1

Ünlü saat markası Casio, ikonikleşen modeli G-SHOCK’u yeni tanıttığı DW-5000R ile bir kez daha yeniden canlandırdı.

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Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı - Sayfa 2

Bilmeyenler için Casio’nun ikonik modeli G-Shock djitai saat, 41 yıl önce piyasaya çıktı ve milyonlarca sattı. Şirketin sadık kaldığı bu model, 2024’te DW-5000R ile yeniden canlandı. Küçük revize ve değişikliklerle piyasaya sürülen DW-5000R, orjinaliyle neredeyse tıpatıp aynı.

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Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı - Sayfa 3

Nostaljik tasarımıyla beğenileri kazanan orijinal DW-5000C, sağlam olmasının yanı sıra, uzun süre dayanan pili ile çok uzun süre kullanılabiliyor. 

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Casio’nun 41 yıllık saati küllerinden doğdu. Tasarım yenilendi ve artık çok daha dayanıklı - Sayfa 4

Şimdi ise Casio, yenilenen ikonik saatinin pilini 10 yıla çıkarırken, 10 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde yeniden tasarladı. Peki her iki saat arasında ne gibi farklılıklar var?

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