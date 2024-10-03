Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler
Akıllı saatler ve bileklikler, teknolojinin gelişimi ile adeta fitness eğitmeni olmuş durumda. Sadece adım saymakla kalmayan bu giyilebilir ürünler, tam bir fitness hocası tabiriyle sahibine yoldaş oluyor. İşte her antrenmana ve bütçeye uygun en iyi fitness saatleri…
Teknolojinin gelişimiyle akıllı saatler ve akıllı bileklikler de yeni bir boyuta geçti. Özellikle Çinli firmalar bu alanda kıyasıya rekabet başlatırken, Apple ve Samsung pastadan payını almayı unutmuyor.
Spor, uyku, sağlık ve daha çok sayıda özelliği tek bir alanda yerde bu giyilebilir ürünler, son 5 yıl içerisinde kullanıcı bazında da talep artışı almış durumda. Peki spor yapanlar için en iyi fitness saatleri hangisi? İşte cebinize dostu sporunuza yoldaş en iyi fitness saat ve bileklikleri.
1-Garmin Forerunner 245
Pil ömrü: 7 gün; GPS ile 24 saat
Kalp atış hızı monitörü: Mevcut
GPS: Mevcut
Boyut: 42mm
Garmin Fenix 7
Pil ömrü: 18 gün; GPS ile 57 saat
Kalp atış hızı monitörü: Mevcut
GPS: Mevcut
Boyut: 42mm