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Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler

Akıllı saatler ve bileklikler, teknolojinin gelişimi ile adeta fitness eğitmeni olmuş durumda. Sadece adım saymakla kalmayan bu giyilebilir ürünler, tam bir fitness hocası tabiriyle sahibine yoldaş oluyor. İşte her antrenmana ve bütçeye uygun en iyi fitness saatleri…

Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler - Sayfa 1

Teknolojinin gelişimiyle akıllı saatler ve akıllı bileklikler de yeni bir boyuta geçti. Özellikle Çinli firmalar bu alanda kıyasıya rekabet başlatırken, Apple ve Samsung pastadan payını almayı unutmuyor.

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Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler - Sayfa 2

Spor, uyku, sağlık ve daha çok sayıda özelliği tek bir alanda yerde bu giyilebilir ürünler, son 5 yıl içerisinde kullanıcı bazında da talep artışı almış durumda. Peki spor yapanlar için en iyi fitness saatleri hangisi? İşte cebinize dostu sporunuza yoldaş en iyi fitness saat ve bileklikleri.

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Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler - Sayfa 3

1-Garmin Forerunner 245 

Pil ömrü: 7 gün; GPS ile 24 saat
Kalp atış hızı monitörü: Mevcut
GPS: Mevcut
Boyut: 42mm

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Cebinize dost, sporunuza yoldaş: Kolunuzdan hiç düşüremeyeceğiniz en iyi bütçe dostu saatler - Sayfa 4

Garmin Fenix 7

Pil ömrü: 18 gün; GPS ile 57 saat
Kalp atış hızı monitörü: Mevcut
GPS: Mevcut
Boyut: 42mm

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