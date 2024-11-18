Cep telefonlarını şeker ölçere dönüştüren cihaz. Türk bilim insanlarından ödüllü buluş!

TÜBİTAK destekli tasarlanan cihaz, "glukometre probu" olarak isimlendiriliyor. Cihaz cep telefonu şarj girişine takılarak, parmaktan alınan kanı analiz ederken, ölçüm sonuçlarını anlık olarak bir uygulama üzerinden doktora ya da hastaneye iletiyor. Bu sayede kan şekeri ölçümü anlık verilerle, doğru ve pratik olarak hasta ve doktoruna ulaştırılmış oluyor.