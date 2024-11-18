Cep telefonlarını şeker ölçere dönüştüren cihaz. Türk bilim insanlarından ödüllü buluş!
Türk bilim insanları, cep telefonlarına entegre edilebilen bir "glukometre probu" geliştirdi. TEKNOFEST ödüllü bu proje, kan ve şeker ölçümünü kısa süre içinde yaparak anlık olarak mobil uygulamaya yönlendiriyor.
İzmir’deki bilim insanları, şeker hastalarının yaşamını kolaylaştıracak bir teknoloji geliştirdi. Beş farklı üniversiteden projeye katılan araştrımacılar, 2023 yılında başlattıkları bir proje kapsamında diyabet takibini cep telefonlarıyla uyumlu hale getiren bir cihaz prototipi tasarladı.
TÜBİTAK destekli tasarlanan cihaz, "glukometre probu" olarak isimlendiriliyor. Cihaz cep telefonu şarj girişine takılarak, parmaktan alınan kanı analiz ederken, ölçüm sonuçlarını anlık olarak bir uygulama üzerinden doktora ya da hastaneye iletiyor. Bu sayede kan şekeri ölçümü anlık verilerle, doğru ve pratik olarak hasta ve doktoruna ulaştırılmış oluyor.
Türk bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, aynı zamanda TEKNOFEST kapsamında ödüle de layık görüldü.
TEKNOFEST 2024 Akdeniz'de "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde ikincilik ve "en iyi sunum" ödülü alan proje, beğenileri kazandı.
Öte yandan projede emeği geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, çoğu hastanın kan şekeri ölçüm cihazlarını yanlarında taşımadığını, anlık düşüş ya da yükselişlerin tespit edilemediğini belirtti. Şeker hastalarının yaşam kalitelerini arttırmak için bu teknolojiyi geliştirdiklerini anlatan Besen, cihazı hastaların konforu ve yaşam kalitesini artırmak üzerine kurdukları hayaller sonucu ortaya çıktığını belirtti.