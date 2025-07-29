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  4. ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli'

ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli'

Son dönemde giderek daha tehlikeli ve korkutucu hale gelen yapay zeka, OpenAI şirketinin yeni geliştirdiği GPT-5 modeli ile tehlike çanlarını bir kez daha çalacak. ChatGPT’nin mucidi Sam Altman bile yeni güncellenen modelden korktuğunu itiraf etti.

ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli' - Sayfa 1

Son dönemde giderek daha tehlikeli ve korkutucu hale gelen yapay zeka, OpenAI şirketinin yeni geliştirdiği GPT-5 modeli ile tehlike çanlarını bir kez daha çalacak. ChatGPT’nin mucidi Sam Altman bile yeni güncellenen modelden korktuğunu itiraf etti.

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ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli' - Sayfa 2

Dünyanın ilk gelişmiş ve doğal dile sahip yapay zekası ChatGPT, her geçen gün popülerliğini artırıyor, kendini geliştirip daha akıllı hale geliyor. Doğal insan dilini kullanan, veri analizleri yapıp tıp seviyesinde soruları çözebilen bu sohbet robotu, güncellenen modelleriyle seviye atlamaya devam ediyor.

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ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli' - Sayfa 3

ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI şirketi, bugüne kadar aldığı yatırımlarla modeli güncellerken, bazı teknolojik cihazlara da entegre edip daha geniş bir kullanım alanı oluşturdu. Artık her bilgisayar ve telefonda ChatGPT bulunurken, yakında yeni modelin tanıtılmasıyla taşlar bir kez daha yerinden oynayacak.

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ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli' - Sayfa 4

Teknoloji medyasından techradar.com’un haberine göre OpenAI şirketinin CEO’su ve aynı zamanda ChatGPT’nin geliştiricisi Sam Altman, geçtiğimiz hafta yayımlanan bir podcast programında yakında piyasaya sürülmesi beklenen ChatGPT’nin yeni modeli hakkında konuştu.

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