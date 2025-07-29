ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli'
Son dönemde giderek daha tehlikeli ve korkutucu hale gelen yapay zeka, OpenAI şirketinin yeni geliştirdiği GPT-5 modeli ile tehlike çanlarını bir kez daha çalacak. ChatGPT’nin mucidi Sam Altman bile yeni güncellenen modelden korktuğunu itiraf etti.
Son dönemde giderek daha tehlikeli ve korkutucu hale gelen yapay zeka, OpenAI şirketinin yeni geliştirdiği GPT-5 modeli ile tehlike çanlarını bir kez daha çalacak. ChatGPT’nin mucidi Sam Altman bile yeni güncellenen modelden korktuğunu itiraf etti.
Dünyanın ilk gelişmiş ve doğal dile sahip yapay zekası ChatGPT, her geçen gün popülerliğini artırıyor, kendini geliştirip daha akıllı hale geliyor. Doğal insan dilini kullanan, veri analizleri yapıp tıp seviyesinde soruları çözebilen bu sohbet robotu, güncellenen modelleriyle seviye atlamaya devam ediyor.
ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI şirketi, bugüne kadar aldığı yatırımlarla modeli güncellerken, bazı teknolojik cihazlara da entegre edip daha geniş bir kullanım alanı oluşturdu. Artık her bilgisayar ve telefonda ChatGPT bulunurken, yakında yeni modelin tanıtılmasıyla taşlar bir kez daha yerinden oynayacak.