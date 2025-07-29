ChatGPT mucidinden çarpıcı açıklama! Yeni modelden kendi bile korktu: 'Atom bombası kadar tehlikeli'

ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI şirketi, bugüne kadar aldığı yatırımlarla modeli güncellerken, bazı teknolojik cihazlara da entegre edip daha geniş bir kullanım alanı oluşturdu. Artık her bilgisayar ve telefonda ChatGPT bulunurken, yakında yeni modelin tanıtılmasıyla taşlar bir kez daha yerinden oynayacak.