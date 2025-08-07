ChatGPT'nin bugüne kadarki en iyi modeli tanıtıldı! GPT-5 duyuruldu ve herkese bedava

GPT-5’in önceki modellere göre çok daha ileri seviyede performans gösterdiğini vurgulayan OpenAI CEO’su Sam Altman, yeni modelini adeta öve öve bitiremedi. Üstelik güncellenen bu model, ücretsiz kullanıcılar dahil herkes tarafından bedava olarak kullanılıp deneyimlenebilecek. Ancak bu, kademeli olarak sunulduğu için bir anda herkes için aktif olmayabilir.