ChatGPT'nin bugüne kadarki en iyi modeli tanıtıldı! GPT-5 duyuruldu ve herkese bedava
Yapay zeka sektöründe devrim yaratacak yeni model GPT-5 tanıtıldı. OpenAI’ın en yeni silahı adeta bir uzmanla konuşur gibi çalışıyor.
Yapay zeka, teknoloji dünyasındaki en önemli gelişmelerden biri ve dur durak bilmiyor. Google, OpenAI, Microsoft, DeepSeek, xAI ve birçok dev şirket kıyasıya rekabette kozlarını oynuyor.
Haftalık 700 milyon kullanıcısı ile dikkat çeken ve en popüler olan yapay zeka modeli ChatGPT, merakla beklenen yeni sürümüne çok kısa süre önce resmen kavuştu.
GPT-5’in önceki modellere göre çok daha ileri seviyede performans gösterdiğini vurgulayan OpenAI CEO’su Sam Altman, yeni modelini adeta öve öve bitiremedi. Üstelik güncellenen bu model, ücretsiz kullanıcılar dahil herkes tarafından bedava olarak kullanılıp deneyimlenebilecek. Ancak bu, kademeli olarak sunulduğu için bir anda herkes için aktif olmayabilir.