ChatGPT’yi bedava kullanma dönemi resmen bitti: Bu şartı kabul eden ücretsiz kullanabilecek

OpenAI’in resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre ChatGPT artık reklam olmadan bedava, yani ücretsiz olarak kullanılamayacak. Yapay zeka devinin duyurusuna göre ücretsiz ve Go abonelik planına sahip olanlar, yakında platformda zorunlu reklam görmeye başlayacak.