ChatGPT’yi bedava kullanma dönemi resmen bitti: Bu şartı kabul eden ücretsiz kullanabilecek
OpenAI, popüler yapay zeka modeli ChatGPT için ücretsiz kullanım dönemini resmen bitirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sistemin bundan sonra nasıl işleyeceği ve ücretsiz kullanabilmek için şartların neler olacağı hakkında detaylara yer verildi.
Aylık aktif kullanıcı sayısı 100 milyonu aşan popüler yapay zeka modeli ChatGPT, geniş kitlelere ulaşarak önemli başarı elde etti.
Ancak her platformda olduğu gibi ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, sohbet robotunu bedava kullananları ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı.
OpenAI’in resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre ChatGPT artık reklam olmadan bedava, yani ücretsiz olarak kullanılamayacak. Yapay zeka devinin duyurusuna göre ücretsiz ve Go abonelik planına sahip olanlar, yakında platformda zorunlu reklam görmeye başlayacak.