ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu
Çinli şirket, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu açıkladı.
Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin rakiplerine göre daha az çip kullanılarak kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.
YENİ KULLANICI KAYITLARINI DURDURDU
Kısa sürede bütün dünyanın gündemine oturan Çinli şirket, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu duyurdu.
YAPAY ZEKA SUNUCUSU KALDIRILDI
Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz" ifadesi yer aldı.
Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.