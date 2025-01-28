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  4. ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu

ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu

Çinli şirket, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu açıkladı.

ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu - Sayfa 1

Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin rakiplerine göre daha az çip kullanılarak kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.

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ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu - Sayfa 2

YENİ KULLANICI KAYITLARINI DURDURDU

Kısa sürede bütün dünyanın gündemine oturan Çinli şirket, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu duyurdu.

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ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu - Sayfa 3

YAPAY ZEKA SUNUCUSU KALDIRILDI

Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz" ifadesi yer aldı.

Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

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ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durduruldu - Sayfa 4

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda bulunuyor.

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