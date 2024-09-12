Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil
Yerli teknoloji firması olan Reeder’ın ürettiği elektrikli otomobil Reev Fancy’nin fiyatı belirlendi.
Gün geçtikçe artan elektrikli otomobil ihtiyacını karşılamak için yerli teknoloji firması Reeder kolları sıvadı. Ağustos ayında yapılan duyurunun ardından Reeder beklenen otomobilinin fiyatını ve özelliklerini duyurdu.
Reeder ön sipariş tarihini ve modelin özelliklerini açıkladı. ekonomist.com.tr’de yer alan haberde Reeder tarafından, "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" denildiği anımsatıldı.
Reeder, ön sipariş tarihini ve modelin fiyatını duyurdu. İşte paylaşılan detaylar:
SATIŞ FİYATI 280.000 TL OLDU
Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre aracın fiyatı 280 bin lira olarak açıklandı. Reeder’ın rakibi Citoren AMI’nin en ucuz motoru 424.000 TL olarak satışa sunuluyor.