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  4. Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil

Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil

Yerli teknoloji firması olan Reeder’ın ürettiği elektrikli otomobil Reev Fancy’nin fiyatı belirlendi.

Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil - Sayfa 1

Gün geçtikçe artan elektrikli otomobil ihtiyacını karşılamak için yerli teknoloji firması Reeder kolları sıvadı. Ağustos ayında yapılan duyurunun ardından Reeder beklenen otomobilinin fiyatını ve özelliklerini duyurdu.

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Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil - Sayfa 2

Reeder ön sipariş tarihini ve modelin özelliklerini açıkladı. ekonomist.com.tr’de yer alan haberde Reeder tarafından, "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" denildiği anımsatıldı. 

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Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil - Sayfa 3

Reeder, ön sipariş tarihini ve modelin fiyatını duyurdu. İşte paylaşılan detaylar:

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Citroen AMI’ye yerli rakip geliyor ; İki iPhone parasına elektrikli otomobil - Sayfa 4

SATIŞ FİYATI 280.000 TL OLDU

Reeder'ın sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre aracın fiyatı 280 bin lira olarak açıklandı. Reeder’ın rakibi Citoren AMI’nin en ucuz motoru 424.000 TL olarak satışa sunuluyor.

 

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