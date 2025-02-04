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Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler

Cep telefonu temizliği sırasında kullanılan malzemelere de dikkat edilmesi gerekiyor.

Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 1

Her gün elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının mikrop yuvası olduğunu biliyor muydunuz? Mesajlaşma, fotoğraf çekilme, sosyal medyada gezinti yapıp birilerini aradığımız telefonlar, tuvaletlerden bile daha kirli.

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Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 2

Ev temizliğine nasıl önem veriliyorsa, uzmanlar aynı hassasiyetin telefonlara da gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak cep telefonu temizliği sırasında bilinmesi gereken püf noktalar var. 

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Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 3

Koronavirüs temizlik alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Kolonya ve dezenfektan dışarıda vazgeçilmezimiz oldu. Dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemelerinin kullanımı da artırdı. Fakat yanlış temizlik, telefonları tamamen kullanılamaz hale getirebilir. 

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Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler - Sayfa 4

Yabancı medyadan CNET’in aktardıklarına göre uzmanlar günde en az bir kez telefonların dezenfekte edilmesini öneriyor. İşte en sağlıklı adımlarla cihazları temizlemenin püf noktaları.

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