Çoğu kişi bilmiyor, tuvaletten bile daha kirli: Cep telefonu temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Cep telefonu temizliği sırasında kullanılan malzemelere de dikkat edilmesi gerekiyor.
Her gün elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının mikrop yuvası olduğunu biliyor muydunuz? Mesajlaşma, fotoğraf çekilme, sosyal medyada gezinti yapıp birilerini aradığımız telefonlar, tuvaletlerden bile daha kirli.
Ev temizliğine nasıl önem veriliyorsa, uzmanlar aynı hassasiyetin telefonlara da gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak cep telefonu temizliği sırasında bilinmesi gereken püf noktalar var.
Koronavirüs temizlik alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Kolonya ve dezenfektan dışarıda vazgeçilmezimiz oldu. Dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemelerinin kullanımı da artırdı. Fakat yanlış temizlik, telefonları tamamen kullanılamaz hale getirebilir.