Çok eleştirilen Apple’dan tarihi güncellemeye müdahale: iOS 26 tasarımında geri adım

Her ne kadar yenilikçi olsa da iOS 26’nın yeni arayüzü, okunabilirlik tarafında bir hayli sıkıntı çıkardı. Neyse ki Apple, yeni yayınladığı beta güncellemeleriyle bu duruma müdahale etti. Ancak işin ilginç tarafı tanıtım sırasında vurgu yapılan Liquid Glass tasarımı şimdilerde değiştirilmeye başlandı.