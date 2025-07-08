Çok eleştirilen Apple’dan tarihi güncellemeye müdahale: iOS 26 tasarımında geri adım
Apple’ın iPhone’lar için tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 26, beta güncellemeleriyle birlikte yeniden tasarlanıyor. Eleştirileri dikkate alan Apple, geri adım attı.
iOS 7’den bu yana en büyük güncellemelerinden birini tanıtan Apple, 9 Haziran’da iOS 26 işletim sistemini tanıttı ve geliştiriciler için aynı günde ilk beta sürümlerini yayınladı.
Söz konusu güncelleme hem tasarımsal hem de özellik bakımından oldukça zengin. Apple, arayüz tasarımını baştan aşağı değiştirirken, Liquid Glass adını verdiği yeni tasarım stilini de devreye aldı. Ancak bu tasarım güncellemeyi yükleyen kullanıcılar tarafından çok eleştirildi.
Her ne kadar yenilikçi olsa da iOS 26’nın yeni arayüzü, okunabilirlik tarafında bir hayli sıkıntı çıkardı. Neyse ki Apple, yeni yayınladığı beta güncellemeleriyle bu duruma müdahale etti. Ancak işin ilginç tarafı tanıtım sırasında vurgu yapılan Liquid Glass tasarımı şimdilerde değiştirilmeye başlandı.
Kısa süre önce geliştiriciler, yayınlanan iOS 26 Beta 3 güncellemesinde tasarımda değişiklikler olduğunu fark etti. Öyle ki Bloomberg yazarı Mark Gurman, sosyal medya paylaşımında “Aylar süren çalışmayı bir haftalık olumsuz yorumlarla hiç etmek çok mantıksız.” yorumunda bulundu. Peki ne değişti?