Dağda, bayırda yarı yolda bırakmıyor! Çinli devden tank gibi telefon. Fiyatına inanamayacaksınız



Piyasadaki diğer telefonların aksine daha sağlam yapısıyla dikkat çeken Ulefone Armor X32 tanıtıldı. Hem fiyatı ucuz hem çok güçlü donanımlara sahip.



Akıllı telefon pazarında Samsung, iPhone, Xiaomi, OPPO ve birçok marka kıyasıya yarışın içinde. Fakat tüm bunlardan bağımsız olarak Çinli bir şirket daha var.