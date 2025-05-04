Dağda, bayırda yarı yolda bırakmıyor! Çinli devden tank gibi telefon. Fiyatına inanamayacaksınız
Piyasadaki diğer telefonların aksine daha sağlam yapısıyla dikkat çeken Ulefone Armor X32 tanıtıldı. Hem fiyatı ucuz hem çok güçlü donanımlara sahip.
Piyasadaki diğer telefonların aksine daha sağlam yapısıyla dikkat çeken Ulefone Armor X32 tanıtıldı. Hem fiyatı ucuz hem çok güçlü donanımlara sahip.
Akıllı telefon pazarında Samsung, iPhone, Xiaomi, OPPO ve birçok marka kıyasıya yarışın içinde. Fakat tüm bunlardan bağımsız olarak Çinli bir şirket daha var.
Geliştirdiği sağlam, taş gibi telefonlarla dikkat çeken markalardan Ulefone, yeni nesil modelini piyasaya sürdü. Tank gibi tanımlanan bu telefon, çok ucuz fiyatıyla da gözleri üzerine çekti. Peki neler sunuyor, özellikleri neler?
Ulefone Armor X32, ön tarafında 1440x720 çözünürlüklü 90Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekrana sahip. 600 nit tepe parlaklıkta olan bu ekran, 5.65 inçlik bir ekrana sahip.