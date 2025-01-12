Daha önce hiç böyle bir şey görmediler! Yüzük şeklindeki dev cisim panik yarattı, uzay araştırma...

Ancak Kenyalılar daha önce hiç görmedikleri bir şeyle karşılaştı. Gökyüzünde herhangi bir duman var mı yok mu diye bakan vatandaşlar, yerde kocaman yüzük şeklinde bir cisim gördü. Devasa yuvarlak metal nesne yukarıdan düşerken, dokunamayacak kadar çok sıcaktı.

Nesnenin düştüğü arazinin sahibi, "Çok kırmızı olan büyük bir metal parçası bulduk, bu yüzden kimse ona yaklaşmadan önce soğumasını beklemek zorunda kaldık" dedi. Peki nedir bu kadar panik yaratan cisim?