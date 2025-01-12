Daha önce hiç böyle bir şey görmediler! Yüzük şeklindeki dev cisim panik yarattı, uzay araştırma...
Kenyalı vatandaşlar, gökten düşen yüzük şeklindeki dev cisimle korku dolu anlar yaşadı. Çok sıcak olan bu cismin ne olduğu kısa sürede açıklandı. Meğer göklerden geliyormuş...
Gaipten gelen sesler ve ardından büyük patlama, geçtiğimiz günlerde Kenyalı köylüleri panikletti. Makueni ilçesinin Mukuku köyündeki vatandaşlar, yaşanan olayları BBC’ye anlattı. 75 yaşındaki çiftçi Stephen Mangoka, gizemli sesin bir bomba sesine benzediğini belirtirken, silah sesi olup olmadığını da düşünmeye başlayarak etrafa baktığını ifade etti.
Ancak Kenyalılar daha önce hiç görmedikleri bir şeyle karşılaştı. Gökyüzünde herhangi bir duman var mı yok mu diye bakan vatandaşlar, yerde kocaman yüzük şeklinde bir cisim gördü. Devasa yuvarlak metal nesne yukarıdan düşerken, dokunamayacak kadar çok sıcaktı.
Nesnenin düştüğü arazinin sahibi, "Çok kırmızı olan büyük bir metal parçası bulduk, bu yüzden kimse ona yaklaşmadan önce soğumasını beklemek zorunda kaldık" dedi. Peki nedir bu kadar panik yaratan cisim?
Başkent Nairobi'nin yaklaşık 115 km (70 mil) güneydoğusundaki Makueni ilçesindeki yetkillilere haber verilmesinin ardından Kenya Uzay Ajansı (KSA) harekete geçti. Araştırmalarına başlayan ajans, nesnenin ne olduğunu çok kısa süre içerisinde açıkladı.