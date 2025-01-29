DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı
Yapay zeka yarışına Alibaba’da ortak oldu.
ABD’li teknoloji devleri son iki haftadır neye uğradıklarını şaşırmış durumda. Özellikle son yıllarda ChatGPT, Google Gemini ve diğer yapay zeka modelleri piyasaya sürülürken, bunların arkasında çoğunlukla ABD’li teknoloji devleri yer alıyordu.
Çinlilerin yapay zekaya yönelik girişimleri özellikle DeepSeek sonrası artmaya başladı. ByteDance ve Alibaba gibi Çinli firmalar da yarışa ortak olurken, yakın zamanda Alibaba Cloud'un yeni bir yapay zeka modeli daha tanıtıldı.