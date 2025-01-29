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  4. DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı

DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı

Yapay zeka yarışına Alibaba’da ortak oldu.

DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı - Sayfa 1

ABD’li teknoloji devleri son iki haftadır neye uğradıklarını şaşırmış durumda. Özellikle son yıllarda ChatGPT, Google Gemini ve diğer yapay zeka modelleri piyasaya sürülürken, bunların arkasında çoğunlukla ABD’li teknoloji devleri yer alıyordu.

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DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı - Sayfa 2

Çinlilerin yapay zekaya yönelik girişimleri özellikle DeepSeek sonrası artmaya başladı. ByteDance ve Alibaba gibi Çinli firmalar da yarışa ortak olurken, yakın zamanda Alibaba Cloud'un yeni bir yapay zeka modeli daha tanıtıldı.

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DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı - Sayfa 3

ALİBABA ÇOK İDDİALI GELDİ

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DeepSeek’e kendi ülkesinden rakip çıktı! Alibaba’dan yeni yapay zeka; ChatGPT’yi de solladı - Sayfa 4

Alibaba Group Holding, yeni yapay zeka modelini ve performans değerlendirme kriterlerindeki puanlarını duyurarak küresel liderlik kapsamında iddialı olduklarını ifade etti.

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