Değeri 40 Yıl Sonra Anlaşıldı: İşte Windows 11 ile Not Defterine Gelen 5 Yeni Özellik
Microsoft’un 1980’li yıllarda Windows işletim sistemi içerisinde piyasaya sürdüğü Not Defteri, Windows 11 güncellemesi ile sil baştan oldu. İşte eski halinden eser bırakmayan Not Defteri’ne gelen 5 yeni özellik!
Microsoft, tam 40 yıl önce Windows işletim sisteminde Not Defteri uygulamasını tanıttı. Kısa kısa notlar almaya imkan tanıyan uygulama, oldukça kullanışlıydı ve yıllar boyu da popülaritesini sürdürdü. Ancak tasarım ve işlevsellik açısından birçok eksiği olan Not Defteri için Microsoft düğmeye bastı.
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Windows 11 ile köklü değişikliklere imza atan Microsoft, Not Defteri uygulamasını da tam 40 yıl sonra sil baştan elden geçirdi.
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İşte güncellenen Not Defteri ile hayatımıza giren 5 yeni özellik!
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SEKMELER
XDA’nın derlediği habere göre, Not Defteri’nin Windows 11’de daha kullanıcı dostu bir hale geldi. Bunlardan en önemli gelişme ise Sekmeler’in gelmesiyle gerçekleşti. 2023 Mayıs’tan önce, birden fazla konuyu ve notları birden çok sekmede açmak gerekiyordu. Ancak sekmeler özelliği olmadığı için kullanıcılar uygulamanın bir kopyasını açarak masaüstünü işgal ediyordu. Neyse ki Not Defteri için getirilen sekmeler özelliği sayesinde
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