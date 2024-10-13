Değeri 40 Yıl Sonra Anlaşıldı: İşte Windows 11 ile Not Defterine Gelen 5 Yeni Özellik

SEKMELER

XDA’nın derlediği habere göre, Not Defteri’nin Windows 11’de daha kullanıcı dostu bir hale geldi. Bunlardan en önemli gelişme ise Sekmeler’in gelmesiyle gerçekleşti. 2023 Mayıs’tan önce, birden fazla konuyu ve notları birden çok sekmede açmak gerekiyordu. Ancak sekmeler özelliği olmadığı için kullanıcılar uygulamanın bir kopyasını açarak masaüstünü işgal ediyordu. Neyse ki Not Defteri için getirilen sekmeler özelliği sayesinde

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