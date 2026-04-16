Yaban domuzlarına hükümetten akıl almaz çözüm: Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
İnsansı robotlar artık hayatın her bir yerinde. Genelde işleri kolaylaştırmak için gelişirilen bu robotlar, Polonya’da çok tartışılan bir sorun için devreye girdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Teknolojinin gelişimi, günlük hayatta bazı alışılagelmedik görüntüleri de beraberinde getiriyor. İnsansı robotlar son yıllarda yapay zeka ile hayatımıza giren en büyük teknolojilerden. Her ne kadar insanlar bu teknolojiden endişelense de, bazı ülkeler şimdiden onlara alıştı.
Öyle ki Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir olay yaşandı; Çin yapımı Unitree G1 model bir insansı robot, otoparktaki yaban domuzlarını kovalayarak dikkatleri üzerine çekti.
Pazar günü (12 Nisan) yayınlanan görüntülerde, Edward adıyla da bilinen bu Unitree robotu, boş bir otoparkta yaban domuzu sürüsünün peşinden koşarken görüntülendi.