Demir Kubbe’yi 24 saat çalıştırmanın maliyeti ortaya çıktı. Gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor.

Tüm dünya İsrail ve İran gerilimini takip ederken, 13 Haziran’da başlayan saldırının 5. gününe girdik. Her savaşta olduğu gibi İsrail, ülkeye gelen hava saldırılarına karşı Demir Kubbe ile kendini korumaya alıyor. Ancak Demir Kubbe’yi çalıştırmanın da ciddi bir maliyeti var. İsrail medyası, Demir Kubbe’nin ülkeye verdiği mali zararı açıkladı.