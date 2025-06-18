Demir Kubbe’yi 24 saat çalıştırmanın maliyeti ortaya çıktı. Gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor.
Geçtiğimiz günlerde başlayan İsrail-İran geriliminde füzeler ve hava savunma sistemleri devreye alındı. İsrail’in en büyük kalkanı olarak bilinen Demir Kubbe, her saldırıda ülkeyi koruyor. Ancak Demir Kubbe’nin ciddi bir maliyeti var. İşte dudak uçuklatan günlük maliyeti..
İsrail ile İran arasındaki gerilim günlerdir devam ederken, her iki ülke de birbirlerine gece vaktinde misilleme atışı gerçekleştiriyor. Askeri güçlerini tüm dünyaya gösteren İran ve İsrail, durmaksızın birbirini vuruyor, savaşı daha da gerilime sürüklüyor.
Siyonist İsrail, Gazze’nin ardından İran’ı hafife alsa da, İran bünyesindeki hava savunma ve füze sistemleri bu bombardımanda önemli rol oynadı. Öyle ki Tel Aviv’i yangın yerine çeviren İran, füzeleriyle sadece fiziki zarar değil aynı zamanda maddi hasarlar da veriyor.
Tüm dünya İsrail ve İran gerilimini takip ederken, 13 Haziran’da başlayan saldırının 5. gününe girdik. Her savaşta olduğu gibi İsrail, ülkeye gelen hava saldırılarına karşı Demir Kubbe ile kendini korumaya alıyor. Ancak Demir Kubbe’yi çalıştırmanın da ciddi bir maliyeti var. İsrail medyası, Demir Kubbe’nin ülkeye verdiği mali zararı açıkladı.