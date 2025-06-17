Donald Trump, akıllı telefon devlerine rakip oldu! Hem sınırsız internet hem de sınırsız konuşma
Daha önce Truth Social ile sosyal medya şirketlerine rakip olan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de mobil operatör ve akıllı telefon devlerine rakip olmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en çok konuştuğu isimlerden Donald Trump, önceki dönem başkanlık seçimini kaybettiğinde birçok sosyal medya platformundan engellenmişti. Elbette bu engellemelerin nedenleri arasında yaptığı aykırı paylaşımlar bulunuyordu. Trump, sosyal medya şirketleri tarafından engellenmesinin ardından Truth Social adını verdiği kendi sosyal medya platformunu kurarak devlere rakip olmuştu.
Yeniden ABD Başkanı seçilen ve her açıklamasıyla gündem yaratan Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’ı da Beyaz Saray’da görevlendirmişti. Fakat Trump ile Musk’ın arasında gerilim yaşanırken, taraflar birbirleriyle sosyal medyadan karşılıklı olarak atışmıştı. Tüm bu gelişmelere ek olarak Trump bu kez de farklı bir strateji izlemeye hazırlanıyor.
Sosyal medya platformuna sahip olan ABD Başkanı, bu kez de kendi markasına ait mobil operatör ve akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor.
Reuters’in haberine göre ABD eski Başkanı Donald Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization, “Trump Mobile” markası altında yeni bir kablosuz iletişim hizmeti başlattığını duyurdu. “T1 Mobile” adı verilen hizmet, AT&T, Verizon ve T-Mobile olmak üzere ABD’nin üç büyük operatörünün 5G kapsama alanını sunacak.