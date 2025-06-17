Donald Trump, akıllı telefon devlerine rakip oldu! Hem sınırsız internet hem de sınırsız konuşma

Yeniden ABD Başkanı seçilen ve her açıklamasıyla gündem yaratan Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’ı da Beyaz Saray’da görevlendirmişti. Fakat Trump ile Musk’ın arasında gerilim yaşanırken, taraflar birbirleriyle sosyal medyadan karşılıklı olarak atışmıştı. Tüm bu gelişmelere ek olarak Trump bu kez de farklı bir strateji izlemeye hazırlanıyor.