Dünyada en çok internet kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Teknoloji geliştikçe, internetin kullanım alanı da artıyor. Her gün yüz milyonlarca insan, elindeki telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat, hatta kahve makinesine kadar her şeyi internetle çalıştırıyor. Peki kullanıcı bazında bakıldığında en çok internet kullanan ülkeler hangileri? Türkiye listeye bakın kaçıncı sıradan girdi…