Dünya yetmiyor dedi, 25 milyar dolarlık yeni projesini duyurdu
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ilginç projelerine bir yenisini daha ekledi. Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin CEO’su Musk, tüm dünyada yankı uyandıran yeni çip fabrikası projesini duyurdu.
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X gibi şirketlerin CEO’su Elon Musk, 2026’nın en büyük projelerinden birini resmen duyurdu. Aylardır çalışmaları devam eden ve gizemli olarak saklanan “Terafab” projesi açıklandı.
Teknoloji dünyası Elon Musk'ın son hamlesiyle bir kez daha çalkalandı. Tesla ve SpaceX, Teksas'ın Austin kentinde ortaklaşa devasa bir yarı iletken fabrikası kuracaklarını duyurdu.