Dünyaca ünlü oyun devi dudak uçuklatan fiyata satıldı: Yeni sahiplerinden biri Trump'ın damadı

Oyun sektöründe tarihi bir anlaşmaya daha imza atıldı. “Madden NFL”, “Battlefield” ve “The Sims” gibi popüler oyunların yapımcısı Electronic Arts (EA), 55 milyar dolara el değiştiriyor. Yeni sahipleri arasında Suudi Arabistanlı iş insanlarının yanı sıra, Donald Trump’ın damadı da yer alıyor.