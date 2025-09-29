Dünyaca ünlü oyun devi dudak uçuklatan fiyata satıldı: Yeni sahiplerinden biri Trump'ın damadı

  1. Ekonomim
EA FC serisinin yanı sıra birçok popüler oyunun arkasındaki dev şirket satıldı. EA’nin yeni sahipleri arasında Donald Trump’ın damadının yer alması da dikkat çekti.

Oyun sektöründe tarihi bir anlaşmaya daha imza atıldı. “Madden NFL”, “Battlefield” ve “The Sims” gibi popüler oyunların yapımcısı Electronic Arts (EA), 55 milyar dolara el değiştiriyor. Yeni sahipleri arasında Suudi Arabistanlı iş insanlarının yanı sıra, Donald Trump’ın damadı da yer alıyor.

The Verge’ün haberine göre taraflar arasındaki anlaşma bugün duyuruldu. Özel sermaye şirketi Silver Lake Partners, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın yönettiği Affinity Partners, EA hissedarlarına hisse başına 210 dolar ödeyecek. Satışın tamamlanmasıyla birlikte şirket borsadan çekilerek özel bir yapıya kavuşacak.

REKOR FİYATA SATILDI


Öte yandan oyun şirketinin dudak uçuklatan satışının toplam değeri, 2007’de Teksaslı enerji şirketi TXU’nun 32 milyar dolara özelleştirilmesini de geride bıraktı. 

Eğer işlem planlandığı gibi sonuçlanırsa, EA’nın halka açık olarak geçen 36 yıllık yolculuğu sona erecek. Şirketin hisseleri, 1989’daki halka arzının ilk gününü hisse başına 52 sentten kapatmıştı. 

