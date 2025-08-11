Dünyada en çok tercih edilen 5 TV markası belli oldu: Akıllı telefon devi ilk sıraya yerleşti

TrendForce araştırmalarına göre küresel çapta TV pazarında son dönemde büyüme kaydedildi. Sevkiyatlar geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 2 artarak 92,5 milyon seviyesine ulaştı. Ancak yıl sonuna doğru bu seviyede düşüş yaşanması bekleniyor. Öyle ki TrendForce, yıl sonunda 1,1’lik bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.