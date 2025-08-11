Dünyada en çok tercih edilen 5 TV markası belli oldu: Akıllı telefon devi ilk sıraya yerleşti
Dünyanın en çok tercih edilen televizyonları belli oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda akıllı telefon pazarının dev ismi ilk sıraya yerleşti.
Tıpkı akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi televizyonlar arasında da kıyasıya rekabet var.
Her bütçeye uygun televizyonlar bulunurken, fiyatları yüksek olan modeller çoğu zaman en iyi kullanıcı deneyimini sunuyor.
Pazar araştırma kuruluşu TrenForce, dünya çapında en çok satan TV markalarını açıkladı. Listenin ilk sırasında akıllı telefon ve beyaz eşya devi yer aldı.
TrendForce araştırmalarına göre küresel çapta TV pazarında son dönemde büyüme kaydedildi. Sevkiyatlar geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 2 artarak 92,5 milyon seviyesine ulaştı. Ancak yıl sonuna doğru bu seviyede düşüş yaşanması bekleniyor. Öyle ki TrendForce, yıl sonunda 1,1’lik bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.