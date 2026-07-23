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Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli

Çin, tarihe geçecek bir ilke daha imza attı. 200 kW solar sisteme ve LNG motoruna sahip dev gemi, deniz taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyor.

Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli - Sayfa 1

Gelişmiş teknolojileriyle dünyaya yön veren Çin, deniz taşımacılığında da adından söz ettirecek bir adım attı. 

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Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli - Sayfa 2

 Çin, dünyanın ilk 10,000 araç sınıfı güneş enerjisi sistemli gemisini Güney Koreli Korea Ocean Business Corporation'a (KOBC) teslim etti. Gemi, muazzam kapasitesiyle dikkat çekiyor.

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Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli - Sayfa 3

Aslında bu gemi, Guangzhou Shipyard International (GSI) tarafından inşa edilen, kendi sınıfındaki dördüncü devasa taşıyıcı. 

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Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli - Sayfa 4

Ancak onu diğerlerinden ayıran, tepesindeki 200 kilovatlık güneş enerjisi panelleri. Bu teknoloji, geminin operasyonları için elektrik üreterek yakıt tüketimini düşürüyor. 

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