Dünya’da ilk kez denize indirildi, tam 10.800 araç kapasiteli
Çin, tarihe geçecek bir ilke daha imza attı. 200 kW solar sisteme ve LNG motoruna sahip dev gemi, deniz taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyor.
Gelişmiş teknolojileriyle dünyaya yön veren Çin, deniz taşımacılığında da adından söz ettirecek bir adım attı.
Çin, dünyanın ilk 10,000 araç sınıfı güneş enerjisi sistemli gemisini Güney Koreli Korea Ocean Business Corporation'a (KOBC) teslim etti. Gemi, muazzam kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Aslında bu gemi, Guangzhou Shipyard International (GSI) tarafından inşa edilen, kendi sınıfındaki dördüncü devasa taşıyıcı.