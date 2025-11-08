Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte

Yapay zekâ rekabeti hız kesmeden sürüyor. Son dönemde yarışa yeni oyuncular da katıldı. Statcounter’ın Kasım 2025 verileri, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok tercih edilen yapay zekâ araçlarını ortaya koydu. Peki en çok hangi yapay zeka modelleri tercihe ediliyor. Pek çok kişi ilk sırayı bilse de, arkasında sürpriz isimler yer alıyor…