  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte

OpenAI’in ChatGPT modeli zirveye oynamaya devam ederken, arkasında çok güçlü rakipler onu takip ediyor. İşte dünyada ve Türkiye’de en popüler yapay zeka araçları…

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte - Sayfa 1

Yapay zekâ rekabeti hız kesmeden sürüyor. Son dönemde yarışa yeni oyuncular da katıldı. Statcounter’ın Kasım 2025 verileri, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok tercih edilen yapay zekâ araçlarını ortaya koydu. Peki en çok hangi yapay zeka modelleri tercihe ediliyor. Pek çok kişi ilk sırayı bilse de, arkasında sürpriz isimler yer alıyor…

1 | 5
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte - Sayfa 2

StatCounter’e göre küresel çapta lider ChatGPT açık ara önde; Türkiye’de ise fark daha da büyüyor. 

2 | 5
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte - Sayfa 3

Perplexity küreselde ikinci sıradayken Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı. İşte en popüler yapay zeka modelleri: 

3 | 5
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte - Sayfa 4


EN POPÜLER YAPAY ZEKA MODELLERİ

DÜNYADA POPÜLER OLANLAR

- ChatGPT: %81,35

- Perplexity: %11,13

- Copilot: %3,47

- Gemini: %3,02

- Claude: %1,02

- Deepseek: %0,01

4 | 5