Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT zirvede, Perplexity yükselişte
OpenAI’in ChatGPT modeli zirveye oynamaya devam ederken, arkasında çok güçlü rakipler onu takip ediyor. İşte dünyada ve Türkiye’de en popüler yapay zeka araçları…
Yapay zekâ rekabeti hız kesmeden sürüyor. Son dönemde yarışa yeni oyuncular da katıldı. Statcounter’ın Kasım 2025 verileri, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok tercih edilen yapay zekâ araçlarını ortaya koydu. Peki en çok hangi yapay zeka modelleri tercihe ediliyor. Pek çok kişi ilk sırayı bilse de, arkasında sürpriz isimler yer alıyor…
StatCounter’e göre küresel çapta lider ChatGPT açık ara önde; Türkiye’de ise fark daha da büyüyor.
Perplexity küreselde ikinci sıradayken Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı. İşte en popüler yapay zeka modelleri: