Dünyanın balistik füze devleri belli oldu! Listede Türkiye kaçıncı sırada?
Küresel füze yarışında son durum belli oldu. Güncel rapora göre nükleer güçler devasa balistik füze envanterleriyle listenin üst sıralarındaki yerlerini korurken, savunma sanayiindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Türkiye de öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. İşte ilk 10 ülke...
Dünyanın füze devleri belli oldu. Nükleer silah sahibi ülkelerin zirvede yer aldığı küresel sıralamada Türkiye'nin yükselen savunma gücü dikkat çekti. SIPRI'nin son raporu, balistik füze envanterinde öne çıkan ülkeleri ve değişen dengeleri ortaya koydu.
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