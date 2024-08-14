Dünyanın en büyük savunma şirketleri açıklandı: Türkiye’den 5 şirket sıralamaya girdi!

Her yıl dünya genelindeki savunma sanayii şirketlerini verilere dayanarak listeleyen Defencenews bu yılki listeyi de yayımladı. Listeye göre dünyanın en büyük savunma sanayii bütçesini ayıran ABD’deki şirketler başı çekerken ülkemizden de 5 şirket listede yer aldı.