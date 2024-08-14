Dünyanın en büyük savunma şirketleri açıklandı: Türkiye’den 5 şirket sıralamaya girdi!
Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin verilerini derleyen Defencenews, Türkiye’den de 5 şirketin yer aldığı listeyi duyurdu.
Her yıl dünya genelindeki savunma sanayii şirketlerini verilere dayanarak listeleyen Defencenews bu yılki listeyi de yayımladı. Listeye göre dünyanın en büyük savunma sanayii bütçesini ayıran ABD’deki şirketler başı çekerken ülkemizden de 5 şirket listede yer aldı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT'ın Defencenews’in hazırladığı listeye göre dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiğini duyurdu.
1- Lockheed Martin
Defencenews verilerine göre ABD'li Lockheed Martin, 64,6 milyar dolarlık geliriyle listenin zirvesinde yer aldı.
2- Çin Havacılık Sanayii Kurumu
Çin Havacılık Sanayii Kurumu, 2023 yılında 44,9 milyar dolar gelir elde etti.