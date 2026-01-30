Dünyanın en çok satan 10 telefonu belli oldu: Listedeki 7 model tek markaya ait

Küresel pazar araştırma devi Counterpoint Research, 2025 yılının en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Listenin özeti oldukça net: iPhone’un üreticisi Apple, dünyanın en çok satan 10 telefonundan 7’sine imzasını atarak rakiplerine adeta nefes aldırmadı. Peki en çok satan modeller hangileri oldu? İşte kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefonlar…