Dünyanın en çok satan 10 telefonu belli oldu: Listedeki 7 model tek markaya ait
2025 itibariyle dünyanın en çok satan 10 telefonu belli olurken, çok konuşulan listede tek bir marka tam 7 telefonuyla listeye damga vurdu.
Pazar araştırma kuruluşu Counterpoint Research, kıyasıya rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarında dünyanın en çok satan 10 telefonunu açıkladı. Listede sürpriz olmasa da, Android cephesinden bir amiral gemisi de kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Akıllı telefon pazarında 2025 epey hareketli geçti. Android ve iPhone cephesinde birçok yeni model piyasada boy gösterirken, en çok satan 10 modelin yedisini tek bir marka oluşturdu.
Küresel pazar araştırma devi Counterpoint Research, 2025 yılının en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Listenin özeti oldukça net: iPhone’un üreticisi Apple, dünyanın en çok satan 10 telefonundan 7’sine imzasını atarak rakiplerine adeta nefes aldırmadı. Peki en çok satan modeller hangileri oldu? İşte kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefonlar…
Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yıla damgasını vuran iPhone 16 serisi yer alıyor. Serinin üç farklı modeli podyumun ilk üç basamağını kapatırken, Apple’ın üst segment stratejisinin meyvelerini toplamaya devam ettiği görülüyor. Listenin ilk 5 basamağında ise Apple’ın dominasyonunu bozabilen tek isim, teknoloji dünyasının "yalnız savaşçısı" olarak nitelendirilen Samsung Galaxy S25 Ultra oldu.