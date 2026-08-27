Dünyanın en çok satan telefonları belli oldu: Bakın 2026'nın şampiyonları kim...

Küresel akıllı telefon pazarı daralırken, 2026'nın ikinci çeyreğinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği model belli oldu. Apple'ın iPhone 17 modeli dünya satışlarında zirveye yerleşirken, Counterpoint Research verilerine göre en çok satan 10 telefonun tamamı sadece iki markaya ait.