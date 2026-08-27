Dünyanın en çok satan telefonları belli oldu: Bakın 2026'nın şampiyonları kim...
Kıyasıya rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarında dünyanın en çok satan 10 modeli belli oldu. Listenin ilk üçünde yer alan modeller şaşırtmadı.
Akıllı telefon pazarında 2026, oldukça çetin geçiyor. Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi ve birçok marka kozlarını oynayarak pastadan pay almaya devam ediyor.
Ancak tüketiciler, son yıllarda neredeyse tercihini hiç değiştirmedi. Zira, son verilere göre dünyanın en çok satan 10 telefonundan üçü aynı markadan.
Küresel akıllı telefon pazarı daralırken, 2026'nın ikinci çeyreğinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği model belli oldu. Apple'ın iPhone 17 modeli dünya satışlarında zirveye yerleşirken, Counterpoint Research verilerine göre en çok satan 10 telefonun tamamı sadece iki markaya ait.