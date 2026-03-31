Dünyanın en çok satan telefonu “10 yıla bitecek” iddialarına çarpıcı cevap
iPhone, Türkiye ve dünyada en çok satan akıllı telefon olarak yıllardır zirvede. Peki rakipler artarken teknoloji devi iPhone serüvenini devam ettirebilecek mi? Apple’dan yetkili bir isim, gündemi sarsan açıklamalarda bulundu.
Yapay zeka son dönemde çok sık konuşulurken, gelecekte akıllı telefonların yerini alacak teknolojiler getireceği de söylentiler arasında. Bu gelişim kabul edelim ki fazlasıyla ilerliyor. Peki yıllar sonra yine elimizdeki telefonlar piyasada bulunacak mı? Apple yetkilisi, çarpıcı açıklamalarıyla gündeme yön verdi.
Apple'ın üst düzey bir ismi, Wired'a verdiği demeçte çok çarpıcı bir öngörüde bulundu. Şirketin pazarlama şefi olarak görev yapan Greg Joswiak'ın söylediğine bakılırsa, iPhone 50 yıl sonra bile hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek.