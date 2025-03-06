Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı?
Robot teknolojisi hızla gelişirken, bunlardan en gelişmiş insansı robotlardan “Ameca” sorulan bir soruya şaşırtan bir cevap verdi.
Yapay zeka ve robot teknolojileri bilim-kurgu filmlerini aratmıyor. Milyarder iş insanlarının odak noktası olan bu teknolojiler, gelecekte işlerimizi elimizden alabilecek en büyük tehlikelerden biri; bu ise sadece en masum olanı.
Dünyada insansı robot geliştiren 50’den fazla şirket var. Bunlar arasından en gelişmiş olarak bilinen Ameca, MWC 2025 etkinliğinde sergilendi. Gerek görünüş gerekse yetenekleriyle tıpkı bir insanmış gibi davranışlar sergileyen robot, gelecekte insanların işinin elinden alınmasıyla ilgili soruya şoke eden bir cevap verdi.