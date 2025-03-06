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  4. Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı?

Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı?

Robot teknolojisi hızla gelişirken, bunlardan en gelişmiş insansı robotlardan “Ameca” sorulan bir soruya şaşırtan bir cevap verdi.

Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı? - Sayfa 1

Yapay zeka ve robot teknolojileri bilim-kurgu filmlerini aratmıyor. Milyarder iş insanlarının odak noktası olan bu teknolojiler, gelecekte işlerimizi elimizden alabilecek en büyük tehlikelerden biri; bu ise sadece en masum olanı.

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Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı? - Sayfa 2

Dünyada insansı robot geliştiren 50’den fazla şirket var. Bunlar arasından en gelişmiş olarak bilinen Ameca, MWC 2025 etkinliğinde sergilendi. Gerek görünüş gerekse yetenekleriyle tıpkı bir insanmış gibi davranışlar sergileyen robot, gelecekte insanların işinin elinden alınmasıyla ilgili soruya şoke eden bir cevap verdi.

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Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı? - Sayfa 3

Yabancı basından Daily Mail, katıldığı MWC etkinliğinde insansı robot Ameca ile sohbet etti.

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Dünyanın en gelişmiş insansı robotundan şoke eden cevap: İşimizi elimizden alacaklar mı? - Sayfa 4

İngiliz firması Engineered Arts tarafından geliştirilen Ameca’ya “ Gelecekte robotlar tüm işlerimizi mi alacak?” sorusunu yöneltti.

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