Dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkelerde zirve değişti * Türkiye 10 sıra birden geriledi
Bir dönem BAE’nin zirveye oturduğu en hızlı internet kullanan ülkeler listesi 2025 yılında güncellendi. Türkiye’nin de listedeki sıralaması 10 sıra yükseldi.
Dünyanın en hızlı internet kullanan ülkelerin yeniden sıralandı. Sabit ve Wi-fi bağlantılarında çok sayıda ülkenin gerisinde kalan Türkiye mobil internette daha büyük başarı gösterdi.
Geçtiğimiz yıllarda bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri’nin tüm ülkeleri geride bıraktığı listenin zirvesine yeniden Singapur yerleşti.
Ortalama 345 Mbps hızla dünyanın en yüksek hızda internetini kullanan Singapur’u 313 Mbps ile BAE takip etti.