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Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor

Bu yıl piyasaya çıkan iPhone 16 serisi, lüks telefon üreticisi Caviar tarafından yeniden üretildi. İsviçre merkezli şirket yeni olan tüm iPhone’ları altınla kaplarken, en pahalı modeli olan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını açıklayarak herkesi şaşırttı!

Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Apple, her yıl yeni iPhone tanıtarak yıllardır devam eden iPhone serisini sürdürüyor. Apple’a ek olarak lüks akıllı telefon üreticisi Caviar’da, mevcut akıllı telefonları altından kaplayarak yeniden tasarlıyor. 

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Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Özel tasarımları ve yüksek fiyatlandırmalarıyla bilinen Caviar, iPhone 16 serisini altından kaplayarak yeniden tasarladı. Serinin en iyi modeli olan iPhone 16 Pro’nun özel versiyonu ise fiyatıyla dudak uçuklattı.

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Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

"The Great, The Terrible, The Magnificent" dahil olmak üzere üç farklı tasarımla işlenen iPhone 16 Pro Max, 18 ayar altın ile kaplandı. 

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Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Arka kapakta, tarihi figürlerden esinlenen sembolik detaylar yer alıyor. Korkunç İvan, Muhteşem Süleyman ve Büyük Şarlman gibi ikonik hükümdarların taçlarından ilham alınarak tasarlanan bu bölüm, geçmişin izlerini modern bir yaklaşımla yansıtıyor.

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