Dünyanın en pahalı iPhone’u tanıtıldı: 18 ayar altından yapıldı, fiyatı adeta dudak uçuklatıyor
Bu yıl piyasaya çıkan iPhone 16 serisi, lüks telefon üreticisi Caviar tarafından yeniden üretildi. İsviçre merkezli şirket yeni olan tüm iPhone’ları altınla kaplarken, en pahalı modeli olan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını açıklayarak herkesi şaşırttı!
Apple, her yıl yeni iPhone tanıtarak yıllardır devam eden iPhone serisini sürdürüyor. Apple’a ek olarak lüks akıllı telefon üreticisi Caviar’da, mevcut akıllı telefonları altından kaplayarak yeniden tasarlıyor.
Özel tasarımları ve yüksek fiyatlandırmalarıyla bilinen Caviar, iPhone 16 serisini altından kaplayarak yeniden tasarladı. Serinin en iyi modeli olan iPhone 16 Pro’nun özel versiyonu ise fiyatıyla dudak uçuklattı.
"The Great, The Terrible, The Magnificent" dahil olmak üzere üç farklı tasarımla işlenen iPhone 16 Pro Max, 18 ayar altın ile kaplandı.