Dünyanın en zengini daha da zenginleşecek: Elon Musk, alacağı dev maaşla neler yapabilir?
Tesla hissedarları, Norveç Varlık Fonu’nun itirazına rağmen Elon Musk’ın toplam değeri 1 trilyon dolara yaklaşan dev ödeme paketini onayladı. Ancak Musk’ın bu parayı alması için yapması gerekenler bulunuyor. Peki, Musk bunları yapar ve bu parayı alırsa neler yapabilir?
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun da ortağı olduğu Tesla’nın hissedarları, Fonu’n aksi yönde oy kullanmasına karşın, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'a 1 trilyon dolara yakın bir ödeme yapmasını öngören ödeme paketini onayladı.
Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Musk'a yapılacak ödemeye yönelik teklifin lehinde oy kullandı. Ancak Musk'ın, bu ödemeyi alabilmesi için performans hedeflerini tutturması gerekiyor.
Musk'ın paranın tamamını alabilmesi için yapması gerekenler arasında 7,5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini büyütmesi ve şirketin 1,35 trilyon dolar olan piyasa değerini 8,5 trilyon dolara çıkarması var.
Bunlar yapması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor ve bu ödemenin değeri de 1 trilyon dolara yaklaşıyor.