Dünyanın en zengini daha da zenginleşecek: Elon Musk, alacağı dev maaşla neler yapabilir?

Musk'ın paranın tamamını alabilmesi için yapması gerekenler arasında 7,5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini büyütmesi ve şirketin 1,35 trilyon dolar olan piyasa değerini 8,5 trilyon dolara çıkarması var.

Bunlar yapması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor ve bu ödemenin değeri de 1 trilyon dolara yaklaşıyor.