Dünya'ya kıl payı geçecek! Otobüs büyüklüğündeki asteroid NASA’nın radarına girdi
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), otobüs büyüklüğünde dev asteroidi takibe aldığını duyurdu. Peki Dünya’ya zarar verecek mi?
Asteroidleri yıllardır takip eden NASA, gezegenimize yaklaşan dev asteroid 2025 HJ5’i radarına aldı. Çapı 15 ile 34 metre olan otobüs büyüklüğündeki dev asteroid, Dünya’ya 768.000 kilometre hızla geçecek. Peki gezegenimize zararı olacak mı?
NASA, 2 Mayıs 2025 tarihinde Dünya’ya doğru saatte 68.000 kilometrelik hızla yaklaşmakta olan ev büyüklüğünde bir asteroidi, yani 2025 HJ5’i izliyor.
NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından bildirilen bu olay, Dünya’ya yakın nesneler (NEO’lar) üzerindeki artan gözetimi ve potansiyel tehditlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.