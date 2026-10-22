Dünyayı alarma geçirdi: PHP'deki açık milyonlarca siteyi tehdit ediyor! PHP neden bu kadar önemli?

Tahminlere göre internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'i PHP kullanıyor. Bu nedenle dilin temel bileşenlerinde ortaya çıkan bir güvenlik sorunu, tek bir uygulamayla sınırlı kalmayarak çok sayıda internet sitesini etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

Wikipedia ve Facebook gibi büyük platformlar da PHP ile ilişkilendirilen örnekler arasında gösteriliyor. Ancak bu durum, söz konusu platformların yeni güvenlik açıklarından etkilendiği veya saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor.