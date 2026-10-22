Dünyayı alarma geçirdi: PHP'deki açık milyonlarca siteyi tehdit ediyor! PHP neden bu kadar önemli?
İnternetin altyapısında önemli bir yere sahip olan PHP programlama dilinde ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları, dünya genelinde hükümetlerin ve işletmelerin internet sitelerini alarma geçirdi. Güvenlik açıklarının siber saldırılarda kullanılabileceği endişesiyle çok sayıda site geçici olarak erişime kapatılırken, sistem yöneticileri acil güncellemeleri devreye aldı. Yapay zekâ yardımıyla tespit edilen açıklar, siber güvenlik alanında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Yapay zekâ güvenlik açıklarını daha hızlı bulurken, saldırganların da bu açıkları kullanmasını kolaylaştırıyor mu?
PHP nedir, neden bu kadar önemli?
PHP, 30 yılı aşkın süredir kullanılan, açık kaynaklı bir programlama ve betik dilidir. Özellikle internet sitelerinin sunucu tarafındaki işlemlerinde kullanılan PHP; içerik yönetim sistemlerinden çevrim içi hizmetlere kadar geniş bir alanda önemli rol oynuyor.
WordPress gibi yaygın içerik yönetim sistemlerinin yanı sıra çeşitli yayın platformları ve kamu kurumlarının internet siteleri de PHP tabanlı altyapılardan yararlanıyor.
Tahminlere göre internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'i PHP kullanıyor. Bu nedenle dilin temel bileşenlerinde ortaya çıkan bir güvenlik sorunu, tek bir uygulamayla sınırlı kalmayarak çok sayıda internet sitesini etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.
Wikipedia ve Facebook gibi büyük platformlar da PHP ile ilişkilendirilen örnekler arasında gösteriliyor. Ancak bu durum, söz konusu platformların yeni güvenlik açıklarından etkilendiği veya saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor.
Güvenlik açığı nasıl çalışıyor?
PHP Vakfı, sorunların bellek yönetimi ve hata işleme gibi çok sayıda internet isteğinin temas ettiği temel bileşenlerde bulunduğunu bildirdi.
Siber güvenlik şirketi Hadrian, söz konusu güvenlik açıklarıyla bağlantılı istismar yöntemini “PHP2Shell” olarak adlandırdı.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) değerlendirmesine göre, bu tür açıklar bir internet isteği üzerinden sunucunun belleğinin bozulmasına yol açabiliyor. Saldırganlar, koşulların elverişli olması halinde bu durumdan yararlanarak daha ileri düzeyde saldırılar gerçekleştirebiliyor.
Bazı senaryolarda sunucunun dosya sistemine veya veri tabanına erişim sağlanması da mümkün olabiliyor. Böyle bir erişim, internet sitesinin işleyişinin bozulması, hassas verilerin tehlikeye girmesi veya sunucunun başka saldırılarda kullanılması gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Bununla birlikte, bir güvenlik açığının bulunması her internet sitesinin otomatik olarak ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Risk; kullanılan PHP sürümüne, sistem yapılandırmasına ve uygulanan güvenlik önlemlerine göre değişiyor.