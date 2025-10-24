e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı
Türkiye’nin dijital platformu e-Devlet, faydalı bir özelliğe daha kavuşarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Artık ayrı ayrı sayfalara girme derdi bitiyor.
Türkiye’nin aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital devlet platformu e-Devlet, son yıllarda saymakla bitmeyecek yeniliklerle kavuştu.
Gerek sağlık gerek devlet dairelerine gitmenin önüne geçen e-Devlet, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Mobil aboneliklerin yönetilip, tarifelerin de karşılaştırıldığı e-Devlet, her yeni hizmetiyle daha da vatandaş dostu oluyor.