  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı

e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı

Türkiye’nin dijital platformu e-Devlet, faydalı bir özelliğe daha kavuşarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Artık ayrı ayrı sayfalara girme derdi bitiyor.

e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı - Sayfa 1

Türkiye’nin aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital devlet platformu e-Devlet, son yıllarda saymakla bitmeyecek yeniliklerle kavuştu.

1 | 9
e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı - Sayfa 2

Gerek sağlık gerek devlet dairelerine gitmenin önüne geçen e-Devlet, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 

2 | 9
e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı - Sayfa 3

Mobil aboneliklerin yönetilip, tarifelerin de karşılaştırıldığı e-Devlet, her yeni hizmetiyle daha da vatandaş dostu oluyor.

3 | 9
e-Devlet’te yeni dönem: Artık tek bir ekranda toplanıyor! Bugün itibariyle başladı - Sayfa 4

Uzun yıllardır tebligat endişesi duyan vatandaşlar için de sevindirecek hizmet nihayet eklendi. 

4 | 9